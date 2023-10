« Le Règne Animal », un film fantastique d’une singularité totale avec Romain Duris et le jeune Paul Kircher

Réalisateur spécialiste du mélange des genres (voir le film "Les Combattants" mais aussi la série "Ad Vitam"), Thomas Cailley mixe aujourd’hui touchant récit d’apprentissage et fascinants éléments fantastiques dans un long métrage français qui ne ressemble tout simplement à aucun autre .

Se nouant autour d’une relation père-fils désarmante de naturel et d’authenticité, ce film, s’appuie avec beaucoup d’intelligence et d’inventivité sur la métaphore de la mutation pour mieux explorer le thème de la transmission et des bouleversements décisifs qui touchent aujourd’hui la nature.