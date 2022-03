Le régime méditerranéen limiterait les effets du tabagisme passif.

Selon une étude américaine de l'Icahn School of Medicine à New York, publiée dans Annals of the American Thoracic Society, suivre un régime alimentaire de type "régime méditerranéen" pourrait protéger les poumons des jeunes soumis au tabagisme passif.

Une alimentation riche en fruits, légumes, fibres et acides gras oméga-3 limiterait l'apparition de troubles respiratoires.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont suivi 7026 adolescents non fumeurs. Les spécialistes ont évalué la qualité de leur régime alimentaire et se sont basés sur les symptômes pulmonaires, tels qu'une respiration sifflante ou encore la présence de toux lors de l'année écoulée. Ils ont aussi mesuré l'exposition au tabagisme passif grâce à la cotinine sérique, un produit de dégradation de la nicotine par le foie.

Résultats ? "Un régime alimentaire de meilleure qualité était associée à une probabilité plus faible de respiration sifflante chez les adolescents exposés de manière substantielle à la fumée de tabac ambiante", concluent les auteurs de l'étude.

Les spécialistes insistent sur l'importance de la protection des poumons des adolescents, "une étape de la vie qui peut être particulièrement sensible aux expositions environnementales, ce qui peut avoir un impact sur le développement et contribuer aux maladies respiratoires chroniques à l'âge adulte".