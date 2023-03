Le régime méditerranéen : bénéfique contre la démence et les maladies cardiovasculaires.

Pour les besoins d'une seconde étude, une équipe de chercheurs s'est intéressée à pas moins de 190 enquêtes réalisées essentiellement aux Etats-Unis et en Europe, analysant l'impact potentiel d'un régime méditerranéen sur la santé cardiovasculaire des femmes et sur leur risque de décès. Au total, ils ont retenu 16 études publiées entre 2003 et 2021 portant sur plus de 700.000 femmes âgées de 18 ans et plus, dont la santé cardiovasculaire a été suivie pendant 12,5 ans en moyenne.

Publiées dans le journal médical Heart, leurs recherches suggèrent que l'adoption d'un régime méditerranéen permettrait de réduire de 24% le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes.

Il réduirait de 23% le risque de décès toutes causes confondues chez les femmes.

Les scientifiques précisent toutefois que leurs travaux présentent quelques limites, notamment parce qu'ils s'appuient essentiellement sur l'observation ainsi que sur des questionnaires autodéclarés.

Reste qu'ils entendent poursuivre leurs recherches pour déterminer si le régime méditerranéen peut bel et bien être pris en compte et constituer un moyen de prévention contre les maladies cardiovasculaires. "Il est possible que les mesures préventives, telles que le régime méditerranéen, qui cible l'inflammation et les facteurs de risque [de maladies cardiovasculaires], aient des effets différents chez les femmes et chez les hommes", concluent les chercheurs.