Le "régime" fou de Hugh Jackman pour son retour dans la peau de Wolverine pour Deadpool 3

On attend toujours le retour des X-Men au cinéma maintenant que Marvel a récupéré les droits cinématographiques de ses créations via le rachat de la Fox par Disney. On a d'ailleurs aperçu leur mentor, le professeur Xavier (incarné par Patrick Stewart comme dans les premiers films), dans une réalité alternative du dernier Dr Strange, ce qui était un énorme "easter egg" pour les fans.

Quant à Wolverine, il reprendra du service à l'écran dans Deadpool 3 (personnage issu de l'univers X-Men), toujours sous les traits de Hugh Jackman qui, pour accroître sa masse musculaire, engloutit jusqu'à 8000 calories comme il l'évoque dans le tweet ci-dessous où l'on peut voir 2 steaks, 2 burgers de poulet, du saumon, des nouilles...