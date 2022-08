Le régime #carnivordiet, une tendance dangereuse pour la santé ?

Le chanteur britannique James Blunt s’est essayé à ce régime lorsqu’il était étudiant et a partagé son expérience sur le podcast culinaire "Table Manners with Jessie Wars". "Agacé" d’être entouré de végans, l'interprète de "You're Beautiful" s’est alors nourri exclusivement de viande.

Résultat : après huit semaines, il a développé des symptômes liés au scorbut...

Cette carence en vitamine C peut entraîner un déchaussement des dents ou encore des hémorragies. Sans une prise en charge adaptée, elle peut même être fatale...

De plus, supprimer entièrement les fruits et légumes équivaut à diminuer drastiquement les glucides ainsi que les fibres. Cette dernière "stimule la croissance des bonnes bactéries intestinales (effet prébiotique), qui préviennent la constipation en favorisant la régularité de la fonction intestinale", précise sur son site Diabète Québec.

Ce régime restrictif peut entraîner une augmentation du cholestérol chez ses adeptes à cause des graisses saturées, que l’on retrouve dans la viande rouge, certaines volailles et produit laitiers. "Ainsi, trop de viande présente de vrais dangers et augmente notre risque de maladie cardiaque et de maladie cardiovasculaire", explique Emma Beckett, scientifique en nutrition et alimentation de l'Université de Newcastle sur le site ABC Everyday.