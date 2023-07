Le regard déjà vissé vers la NBA : le Belge Toumani Camara s’éclate et impressionne en Summer League

À l’arrivée, et malgré la défaite, l’ancien de Dayton a signé un baptême du feu de Dieu : 20 points, soit le meilleur total de son équipe, et 8 rebonds. Mais plus que son apport statistique, c’est son attitude qui avait, alors, plu au staff : "Les chiffres sont bons, mais il y a son caractère et son comportement tout au long du match, à encourager ses coéquipiers, à les remobiliser quand les choses devenaient un peu difficiles pour nous, c’est lui qui parlait sur le banc. Je lui tire mon chapeau" confiait Quinton Crawford, l’assistant coach des Suns, dans des propos retranscrits par Basketusa.

Un rookie belge aux réflexes défensifs innés et à la mentalité d’un vétéran, ça a évidemment tapé dans l’oeil des dirigeants des Suns. Quasiment au lendemain de sa prestation trois étoiles, Camara a signé un contrat de quatre ans (dont seule la 1e saison est totalement garantie) avec la franchise de l’Arizona, lui permettant ainsi, plus que jamais, de rêver de NBA.