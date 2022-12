"Le refus de l'Italie de nouveaux transferts Dublin est inacceptable", estime Nicole De Moor

Le gouvernement italien, aux mains de la dirigeante d'extrême droite Giorgia Meloni, a donc fait savoir qu'il ne voulait plus appliquer provisoirement les règles de Dublin, officiellement parce qu'il fait face à une pénurie de places d'accueil. Nicole de Moor dit être bien consciente de la situation géographique de l'Italie, aux frontières extérieures de l'Union, mais la solidarité doit être le fait de tous les États membres, insiste-t-elle.

"La Belgique fait face à une plus forte pression sur le système d'asile que l'Italie. Je travaille sur base de chiffres, pas sur base de celui qui crie le plus fort". Selon la secrétaire d'État, 2.424 personnes sont arrivées cette année en Belgique après avoir été signalées en Italie. Et en termes de pression sur le système d'asile, la Belgique figure à la 6e place dans l'UE, l'Italie à la 16e, selon elle.