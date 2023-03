Le refuge, le thème du 9ème Passa Porta Festival

Une thématique particulièrement inspirante, intime autant que politique, que le festival déclinera au fil d’une septantaine de programmes jetant des ponts entre romans et société, entre littérature et autres disciplines artistiques, entre auteur.rice.s belges et internationaux. Discussions, visites guidées, débats, concerts littéraires, lectures de textes inédits et performances : les écrivaines et écrivains partageront la scène avec d’autres artistes pour offrir à nos imaginaires et à nos réflexions de nouveaux refuges.