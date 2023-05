Le Redsnail Festival met à l’honneur des groupes de la région Namuroise.

Le Redsnail Festival, c’est l’occasion de mettre à l’honneur les groupes de la région le temps de quelques concerts de folie. Ce projet est né à la demande de l’école de réaliser un événement, un travail de fin d’année. Et c’est vers ce concert rock totalement namurois que les élèves se sont dirigés.

Au programme, entre autres, "Causo", groupe de rock belge aux accents pop et folk, "We Are", trio electro synth wave qui s’inspire de l’énergie rock, du minimalisme des 80’s et de l’extravagance des tempos du disco et "Greenside of life" groupe punk rock américain emblématique des années 90.

Raphaël Collard, étudiant à la Haute Ecole Albert Jacquard était l’invité d’Isabelle Verjans ce vendredi.