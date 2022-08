"Le Redoutable" : un Godard de vivre, du réalisateur Michel Hazanavicius

En abordant Godard, Michel Hazanavicius continue surtout d’interroger notre propre regard sur la fiction et comment celle-ci nourrit l’individu. On peut penser à OSS 117 qui fait dériver le pastiche d’espionnage pour en sortir plus héroïque ou au “Prince oublié” qui abordait le conte pour mieux rapprocher un père de sa fille en pleine adolescence avec une esthétique proche du cinéma d’animation. Ici, le regard envers Jean-Luc Godard ne tombe pas dans le prisme du fan ou du détracteur mais vers la possible image que peut se donner un auteur aussi marqué dans son style. Cette porosité entre Jean-Luc l’humain et Godard le réalisateur profite alors de cette histoire d’amour perturbée par la politique et la vision d’un homme se voulant être une figure active d’une rébellion de jeunesse. En ce sens, les prestations de Louis Garrel et Stacy Martin apportent un meilleur ancrage émotionnel qui évite la satire facile et plutôt un regard attendri sur Godard.