"Le Redoutable" : Louis Garrel méconnaissable dans un film hommage à la légende Jean-Luc Godard

Tout cinéphile qui se respecte connaît bien cette figure iconique de la Nouvelle Vague, disparue ce 13 septembre à l'âge de 91 ans. Le cinéaste Jean-Luc Godard était un mythe pour beaucoup. Le réalisateur Michel Hazanavicius avait voulu lui rendre hommage avec ce Redoutable fascinant, à découvrir jusqu'au 29 septembre sur Auvio.

Plutôt habitué aux comédies avec OSS 117 ou The Artist, le metteur en scène Michel Hazanavicius étonne quelque peu avec ce biopic sur le plus grand représentant de la Nouvelle Vague. Et pourtant, si le portrait de l'artiste en plein doute créatif et existentiel est le sujet principal du film, la comédie "pastische" n'est pas bien loin. Hazanavicius régale le spectateur de ses notes d'humour vif particulièrement bien senties. Il l'expliquait dans Tellement Ciné :

Disons que c’est aussi une manière méta de le raconter en le plaçant dans son propre univers. Une fois ce dispositif mis en place, j’ai eu la possibilité de faire de la comédie.

La recherche formelle si chère à Godard est également bien présente dans Le Redoutable, avec par exemple le sous-titrage des intentions des personnages, les regards caméra ou les slogans muraux qui font avancer le récit. Le détournement des procédés narratifs du maître est aussi une composante importante du film, le transformant en objet pop captivant.