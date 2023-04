Le Red Bull Dance Yourstyle ouvre les portes aux meilleurs danseurs et danseuses du Royaume

Après une édition de feu en 2022, le Red Bull Dance Your Style revient à Bruxelles pour faire une nouvelle fois briller la communauté des danseurs & danseuses belges mais surtout les amener sur la scène internationale.

Afin de pouvoir faire un choix sur les participant.es qui seront sur la scène de la finale belge en septembre, Red Bull en collaboration avec l'Urban Center Brussels organise le samedi 15 avril une audition ouverte à toutes et tous.

Le Red Bull Dance Your Style, c'est la plus unique des compétitions mondiales de street dance qui donnera la chance aux 16 challengers belges, le samedi 30 septembre à La Madeleine, à Bruxelles, de se qualifier pour la finale mondiale.

La spécificité de cet événement tient dans les musiques les plus surprenantes jouées par le DJ, du Hip-Hop à la House en passant par l'électro ou même la Pop mais de plus c'est le public qui choisira le vainqueur !

Lors des deux dernières éditions, ce sont Inès Dumbi et Joffrey Anane qui ont remporté la sélection belge et cette année six "Street Dancers" belges sont d'ores et déjà assurés de leur place en finale : Inès (championne en titre), Yoshado (vainqueur de The Greatest Dancer), Diemelo, Katerina, Valerie et Fabijooow.

Il reste donc dix places à prendre pour rejoindre ces danseurs et danseuses sur la scène de La Madeleine en septembre.

Si tu as envie de tenter l'expérience unique du Dance Your Style, n'hésite pas te rendre à l'Urban Center à Bruxelles le samedi 15 avril pour l'audition ouverte (Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance).

Samedi 15 avril 2023

Urban Center | De Lenglentierstraat 20, 1000 Bruxelles

Les portes ouvrent à 17h.

L'audition commence à 19h. Pour cette audition, par contre, ce sera un jury international qui prendra la décision: