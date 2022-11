Le Red Bull BC One rassemble les BBoys & BGirls du monde entier pour une finale de haut vol !

Le Red Bull BC One Cypher Belgium a eu lieu à Bruxelles en Mars 2022 et ce sont B-Girl Camine & B-Boy Mighty Jimm qui se sont qualifiés pour vivre l'expérience d'une finale mondiale au sein de la ville qui a vu la naissance de cette cuture, The Big Apple "New York City!".

La finale de cette compétition internationale aura donc bien lieu ces 10, 11 & 12 novembre incluant de nombreux événement dont certains pourront être suivis du monde entier sur Internet, en autre en cliquant sur ce lien: redbull.be/bconeworldfinal

Le Red Bull BC One est la compétition le plus importante de Breaking 1vs1 au monde. A l'aube des Jeux Olympiques 2024 à Paris qui intégrera le Breaking dans les disciplines représentées, les différents danseurs/danseuses des pays engagés dans cette compétition, dont certainement nos deux compatriotes, ont une grosse pression sur leurs épaules.

Pas directement en grande finale

Il n'y aura hélas de la place pour tout le monde sur la scène de finale du 12 novembre et c'est ainsi que chaque qualifié.e des finales nationales devront encore passer par la case "Last Chance Cypher" qui aura lieu jeudi soir (10/11) à New York.

Plus de 60 champion.es de plus de 30 pays participants s'y affronteront. L'enjeu ? Les 10 dernières places pour la grande finale de samedi soir (5 BGirls / 5 BBoys). Nous aurons donc peut-être deux Belges sur la plus grande scène de Breaking du monde...

A ne manquer sous aucun prétexte !

Tu pourras regarder le Last Chance Cypher et le Red Bull BC One World Final en direct online en tenant compte bien entendu de ton fuseau horaire :

Vendredi 11 novembre 2022 - 02:30 (CET) // Last Chance Cypher avec Camine et Mighty Jimm en lisse // Retransmission en direct sur YouTube (top 16 only)

Dimanche 13 novembre 2022 - 00:45 (CET) // Red Bull BC One World Final ​ // Retransmission en direct sur YouTube

Line-up Red Bull BC One World Final

En plus des B-Girls et B-Boys qui auront la chance de passer la sélection du Last Chance Cypher, le line up de la finale est déjà connu et inclut les meilleurs danseurs/danseuses du moment:

B-Girls : India (Pays-Bas), Anti (Italie), 671 (Chine), Logistx (États-Unis), Yuika (Japon), Isis (Équateur), Kimie (France), Luma (Colombie), Emma (Canada), Swami (Mexique), Freshbella (Corée du Sud) + 5 Last Chance Cypher Winners

B-Boys : Bildchild (Inde), Lee (Pays-Bas), Amir (Kazakhstan), Alvin (Venezuela), Quake (Taiwan), Phil Wizard (Canada), X-Rain (Chine), Yu-Ki (Japon), Victor (États-Unis), Marlone (France), Lorenzo (Pays-Bas) + 5 Last Chance Cypher Winners

Prépare tes snacks, installe-toi avec tes ami.es et passe un moment historique ces prochains jours pour découvrir qui seront les gagnants 2022!