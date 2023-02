Le Red Bull BC One permet aux meilleurs BBoys et BGirls du pays de briller sur la scène internationale

Après une finale de feu à New York City en 2022, c'est au tour de Paris d'accueillir la finale internationale du Red Bull BC One Cypher au mois d'octobre 2023.

En ce qui concerne la Belgique, c’est reparti ! Le gratin de la scène belge du breaking se réunira le samedi 29 avril 2023 au KVS à Bruxelles pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. C'est cet événement qui permettra au meilleur BBoy mais aussi à la meilleure BGirl d'obtenir son ticket pour Paris afin d'y affronter les danseurs & danseuses du monde entier.

Paris n’est pas un hasard

Les enjeux sont élevés. En plus de s’offrir une place dans l'histoire du breaking belge, les deux vainqueurs (BBoy & BGirl) pourront faire preuve de tout leur talent lors de la finale mondiale du Red Bull BC One au Stade Roland-Garros à Paris plus tard cette année.

Il est important de noter que le Breaking sera officiellement introduit comme discipline aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris et le fait d'organiser une tel événement à Paris en 2023 est donc important pour le milieu des danseurs mais également pour la perception que le grand public pourra se faire d'une telle compétition.

Tu as envie de tenter ta chance de te trouver sur la scène du KVS en avril et pourquoi pas te qualifier pour la finale à Paris ? Tu possèdes les skills nécessaires selon toi ?

Alors on espère te voir le dimanche 12 mars 2023 pour le Red Bull BC One Cypher Ghent - la phase qualificative ! - qui se tiendra au Together We Stand à Gand. Pas besoin de t'inscrire, il suffit de te présenter sur place et "showing what you got !". Un jury international décidera qui se qualifie pour le Red Bull BC One Cypher Belgium du samedi 29 avril 2023 au KVS à Bruxelles.

B-girl Nacera (FR)

B-boy Little King (NL)

B-boy V-San (GER)

Tu peux venir t’échauffer à partir de 13h. Les qualifications commencent à 15h.

Tu trouveras plus d'infos mais également la possibilité de déjà acheter des tickets pour l'événement du 29/04 en cliquant ICI