Le Red Bull BC One Cypher Belgium revient en force !

Le samedi 26 mars 2022, les seize meilleurs BBoys et les quatre meilleures BGirls de notre pays auront à nouveau la chance de monter sur le fameux Cypher du BC One afin de se qualifier pour le Last Chance Cypher international pour rencontrer des danseurs et danseuses du monde entier plus tard dans l'année.

Après une édition 2021 sans public en format "Covid", le Cypher du 26 mars 2022 se déroulera dans la salle de La Madeleine en présence d'un public plus que certainement engagé !

Le Red Bull BC One fait partie des Battle ou concours les plus importants pour les BBoys et BGirls du monde entier en 1vs1. A la veille des Jeux Olympiques 2024 à Paris qui intègrera le Breaking, le BC One est encore plus pertinent que jamais que ce soit pour faire découvrir cet art à un public non averti mais aussi pour les danseurs & danseuses qui désirent se qualifier pour un tel événement.

Chaque BBoy et BGirl a également la possibilité de se qualifier pour le Cypher en participant à la qualification de ce Dimanche 27 février 2022 dans la salle de Together We Stand située à Gand dès 13h00.

Ne traine pas pour te procurer tes tickets pour cet événement de ouf et pour ton info, reste bien connecté sur TARMAC puisque tu pourras peut-être gagner tes places grâce à ton média préféré dans quelques jours !

