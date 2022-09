Le recyclage, une industrie prometteuse au Nigéria, jonché de décharges

Enregistrée au Royaume-Uni, Romco fond et recycle chaque mois près de 1.500 tonnes d'aluminium mis au rebut pour une capacité de 3.000 tonnes. Elle dit avoir créé 450 emplois directs et permis la création de 5.000 emplois au total et prévoit de doubler ce chiffre dans l'année.

"Avant, il n'y avait pas d'argent", explique Bankole Gbenga, un chef de communauté locale, lors d'une récente visite de l'usine nigériane. Plus d'une centaine de jeunes issus de sa communauté travaillent pour Romco, souligne-t-il.

"Certains sont charpentiers, d'autres soudeurs... D'autres font la sécurité", explique cet homme de 40 ans.

Parmi les sous-traitants qui ont le plus bénéficié de l'expansion de Romco, on trouve Mohammed Ashiru Madugu, qui lui livre chaque semaine plusieurs camions de ferraille. M. Madugu a un entrepôt à Katsina (nord), où des fournisseurs de toute la région et même des États voisins lui apportent leurs rebuts métalliques.

Il en remplit des camions qu'il envoie, avec une escorte car les attaques de gangs criminels sont fréquentes sur la route, jusqu'à Lagos, à plus d'un millier de kilomètres de là. M. Madugu peut vendre le chargement d'un camion jusqu'à 26 millions de nairas (près de 60.000 dollars), même si les prix fluctuent.