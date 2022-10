Le recyclage du plastique reste un "mythe", avertit Greenpeace

Selon Greenpeace USA, seulement deux types de plastiques sont acceptés dans la plupart des 375 centres de récupération de matériaux du pays. Le premier est le polyéthylène téréphtalate (PET), communément utilisé pour les bouteilles d'eau et de soda, et le deuxième est le polyéthylène haute densité (PE-HD), utilisé par exemple pour les bouteilles de shampoing ou les produits ménagers. Ces deux types sont catégorisés numéros 1 et 2 selon les standards utilisés, qui comptent au total sept sortes de plastiques.

Mais être recyclable en théorie ne veut pas dire que les produits sont effectivement recyclés.

Selon le rapport, le PET et PE-HD avaient des taux de reconditionnement de 20,9 et 10,3% respectivement, en baisse par rapport à la dernière enquête de Greenpeace USA en 2020.

De plus, les plastiques de type 3 à 7 (sacs plastiques, jouets d'enfants, emballages de yaourts) étaient reconditionnés à des taux inférieurs à 5%. Même s'ils portent le symbole indiquant un recyclage possible, ces produits utilisant les plastiques 3 à 7 ne sont en réalité pas assez recyclés pour permettre d'être classés comme tel par la Federal Trade Commission (FTC).