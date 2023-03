Le recyclage des textiles en Europe reste "encore limité".

En Europe, le recyclage des textiles "est encore limité" alors que la quantité collectée augmente et que "la part réutilisable diminue dans le même temps", indique un rapport mené par le bureau d'études Terra pour l'éco-organisme français Refashion.

Sur le Vieux continent, 58% des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) collectés sont réutilisés, peut-on lire dans cette étude intitulée "Veille européenne sur les technologies de tri optique et de reconnaissance, de tri et de délissage des matières textiles", réalisée de juin à décembre 2022. Parmi ces 58%, 4% sont réutilisés en France (entre autres dans des friperies) et 96% à l'étranger, "au grand export", a précisé Refashion.