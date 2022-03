Le recyclage des bouteilles en plastique, c'est bien pour la planète... moins pour notre santé.

Seulement voilà, des chercheurs britanniques ont observé que ce polymère de synthèse, lorsqu'il était recyclé, pouvait générer la concentration, et même l'apparition, de nouveaux produits chimiques.

Une vraie problématique puisque les scientifiques confirment que ces substances migrent du contenant vers le contenu.

Publiés dans la revue experte Journal of Hazardous Materials, les résultats précisent même que la migration du bisphénol A (le fameux composé chimique désigné comme un perturbateur endocrinien et interdit dans la fabrication des biberons depuis 2015) est plus important dans le plastique recyclé que le plastique traditionnel. Selon les chercheurs, on trouverait l'explication dans les technologies employées au moment de la destruction du plastique originel.