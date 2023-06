Le recyclage des batteries de voitures électriques est-il viable ? En Norvège, la plus grande usine d’Europe nous a dévoilé ses recettes

C’est clairement possible de faire du recyclage un business rentable

"C’est une course." explique le manager du site qui connaît très bien l’enjeu. "Pour l’instant nous sommes dans le peloton de tête. Nous avons une usine qui est opérationnelle avec une implantation destinée au broyage et au triage. Et nous devons utiliser cette avance entre nos concurrents et nous, évidemment".

Pour que le recyclage soit une option viable pour le futur, il ne suffit pas que l’impact sur l’environnement soit positif. Il faut aussi que le processus soit rentable pour les entreprises qui recyclent. "Nous sommes pour l’instant en phase d’accélération de la production rappelle Andreas Frydensvang, le directeur commercial. Au fur et à mesure que le volume à recycler augmente, c’est clairement possible de faire du recyclage un business rentable".

Enfin, il faut s’assurer que l’utilisation des matières issues du cycle de recyclage des anciennes batteries ne coûte pas plus cher aux producteurs de nouvelles batteries que l’utilisation des matières venues directement des mines d’extraction.

Si l’électrification du parc automobile européen s’intensifie comme prévu, la question du recyclage des batteries deviendra en tout cas un enjeu majeur dans les années à venir.