"Le record d'Abdul-Jabbar ? Juste une question de temps" pour Lebron James

LeBron James, qui n'est plus qu'à 89 points de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a assuré ne pas ressentir de "pression" à l'approche de battre le record de Kareem Abdul-Jabbar, car "c'est juste une question de temps".

"Le contexte n'est pas plus lourd à supporter, parce que je vais le faire. Je veux dire, c'est juste une question de temps. Je ne vais nulle part, je vais encore jouer dans cette ligue quelques années encore, alors je vais le faire", a laconiquement expliqué la superstar des Lakers, au sortir de la victoire à New York (129-123 a.p.).

"LBJ", auteur de son premier triple-double de la saison et devenu le 4e meilleur passeur de l'histoire devant Steve Nash, a répété ne pas penser à cet exploit à venir, lorsqu'il est sur le parquet.

"Je ne suis pas arrivé à ce stade de ma carrière en pensant aux records ou au nombre de points que je pourrais marquer. Je joue simplement de la bonne manière. J'aborde le match chaque soir en essayant d'être une triple menace: marquer, rebondir, passer, sans oublier de défendre", a-t-il assuré.

"Alors, laissons les choses se passer comme elles doivent se passer. Je pense que lorsque je serai très près du but, ça pourra s'immiscer dans mon esprit, mais je ne me mets pas ce genre de pression. Je me contente de jouer", a-t-il conclu.

Au rythme qui est le sien cette saison, c'est-à-dire avec une moyenne de 30,2 points par match, James pourrait entrer un peu plus dans la légende de la NBA dans trois rencontres. Ce serait le 7 février à domicile contre Oklahoma City. Sinon pour le match suivant, le 9, toujours à L.A. face à Milwaukee.

Ce qui constituerait une occasion idéale, car Kareem Abdul-Jabbar fut d'abord un joueur des Bucks avant d'évoluer chez les Lakers.