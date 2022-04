Le récital de Fadiga, la délivrance de Gillet : quand Anderlecht soulevait la Coupe face à La Gantoise en 2008

Dans la chaleur du mois de mai, La Gantoise prend les devants via Dominic Foley. La réaction mauve est immédiate avec Jan Polak, mais cette équipe de Gand est vivace. Adekanmi Olufade et Khalilou Fadiga sont les artistes gantois de ce match. Le premier s'illustre en offrant 2-1 aux siens. Le second est à quelques centimètres d'inscrire un but extraordinaire. D'une reprise de volée à la retourne, il trouve le poteau d'un Proto battu.

La montée de Thomas Chatelle fait énormément de bien aux Mauves, et c'est lui qui offre à Mbark Boussoufa un centre millimétré pour l'égalisation. Le troisième but des Anderlechtois est un chef d'oeuvre : Ahmed Hassan, pour son dernier match sous la vareuse bruxelloise, envoie un petit ballon bien senti dans le rectangle. Boussoufa réalise une talonnade remarquable pour isoler Guillaume Gillet, qui offre la Coupe à ses supporters. C'est la dernière fois qu'Anderlecht remporte la Coupe de Belgique.