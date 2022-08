Le récit glaçant de la famille belge qui a survécu à un crash d’hélicoptère au Kenya : "J’ai cru que tout le monde était mort"

Coraline, l’un des enfants de la famille, raconte : "On était au Kenya depuis une semaine. On y était partis trois semaines pour des vacances en famille. On avait décidé de faire une sortie en hélicoptère pour voir les beaux paysages et quelques animaux. On est arrivés au-dessus d’un magnifique lac avec des milliers de flamants roses. C’était vraiment le paradis et puis en une seconde, ça a viré au cauchemar. On a touché l’eau. Il y a tout qui a commencé à trembler dans tous les sens. On ne voyait pas ce qu’il se passait. Et puis, une vague d’eau. Et puis, quand ça s’est calmé, certains sont restés coincés sous l’eau, dont papa et le pilote. Les autres étaient hors de l’eau."

Christophe poursuit ce récit effrayant : "Comme le toit était parti, on a dû un peu sortir de là où on était. Le pilote, lui, était plus gravement blessé. Il avait un bras et une jambe cassés. Il nous a bien guidés pour essayer, en mode survie, de récupérer les quelques bouteilles d’eau qu’on pouvait avoir, de parvenir à trouver le téléphone satellitaire d’alarme – ça, ça m’a pris, avec ma femme, une demi-heure… Il faut vous rendre compte des conditions : on est là à moitié sous l’eau, je cherche le sac, ça prend du temps, derrière les sièges, tout est coincé, tout est coupant […]. Je finis par le trouver, mais le téléphone satellitaire, ultra-réputé, avait pris l’eau et ne fonctionnait pas ! A ce moment-là, c’est désespérant !"