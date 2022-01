Le récit des négociations secrètes qui auraient pu aboutir au sauvetage de la majorité Ecolo/cdH/PS à Ottignies-LLN ce week-end

Ce week-end, Avenir et PS continuent ainsi à discuter secrètement avec Ecolo. Les représentants des trois partis finissent par se retrouver dimanche en fin de journée. Au cours de cette réunion qui s'éternise, on parle de tout, notamment de la composition du collège. Une démission de Julie Chantry et de l’échevin Philippe Delvaux est évoquée, sans que personne ne la sollicite ou ne la propose vraiment. Pour Ecolo, cette idée paraît inconcevable.

Quoi qu’il en soit, rien n’est signé dimanche. Quelques échanges ont encore lieu lundi matin, en prévision d'une assemblée des militants d'Ecolo prévue en soirée. Mais les Verts ne sont plus si optimistes.