Le réchauffement de l'Arctique menace de jeter un froid sur les rencards des écureuils.

Pour l'étude, les chercheurs ont analysé la température de l'air et du sol sur deux sites, ainsi que les températures abdominale et cutanée de 199 écureuils sur la même période (récoltées par des capteurs).

Ils ont constaté une hausse importante de la température ambiante, comme attendu dans cette région qui subit le changement climatique de plein fouet, avec un réchauffement quatre fois plus rapide que le reste du globe. "La température minimum du sol en hiver est plus élevée. Il ne fait plus aussi froid", dit Cory Williams. "Et nous voyons aussi un changement dans le gel et le dégel de la terre. Les sols gèlent aujourd'hui plus tard et dégèlent plus tôt."