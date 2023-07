Le réchauffement climatique met en péril les vins cultivés en altitude.

Malheureusement, si ces conditions ont fait la qualité de ces vins, ces territoires viticoles en paient aujourd'hui le prix dans un contexte de dérèglement climatique. Dans une étude publiée sur une base scientifique iScience, l'université de Padoue en Italie souligne deux raisons de craindre leur disparition.

Il y a d'abord "la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique" alors même que les vignobles d'altitude se caractérisent entre autres par des sols qui ont déjà fait les frais de l'érosion. Cette réalité a pour effet d'accélérer la dégradation des sols.

Des épisodes de fortes pluies accentuent aussi le phénomène.

Un souci auquel s'ajoutent les épisodes de fortes chaleurs. Et cela pose d'autant plus un problème que les sécheresses sont prolongées, comme on l'a observé en Europe en 2022.

"Ces paysages sont menacés par le changement climatique", alerte le Dr Paolo Tarolli. Et d'ajouter : "La gestion de l'eau pour l'irrigation sur des pentes agricoles supérieures à 50% (dans des situations extrêmes) est difficile. Cela coûte cher et nécessite une stratégie très efficace et durable".