Le réchauffement climatique menace le chant des arbres.

"Je n’ai jamais vu autant d’arbres secs", assure M. Villard, proche de la retraite. Il se désole de voir autant d’épicéas rougir, perdre leurs aiguilles et sécher, et de passer ses journées à les marteler pour l’abattage. "Quand je suis arrivé ici à la vallée de Joux il y a 30 ans, il y avait une température moyenne annuelle de 5 à 6 degrés. Maintenant, on est largement au-dessus. J’ai connu des hivers à -27 degrés la journée et cela fait trois à quatre hivers que le plus froid varie de -13 à -17 degrés", dit-il.

Guitare, violons, violoncelles… De nombreux instruments sont fabriqués avec le bois de résonance d’épicéa, l’arbre le plus répandu en Suisse. La table d’harmonie doit pouvoir vibrer facilement tout en résistant à la pression du chevalet, des caractéristiques que l’épicéa possède plus que d’autres essences.

Le bois doit toutefois obéir à plusieurs critères et rares sont les épicéas qui y répondent. Un sur 1000 ou sur 10.000, disent certains, et un sur 100 localement dans les meilleurs peuplements. Le bas du tronc doit en tout cas avoir un diamètre d’au moins 50 cm (entre 200 à 400 ans), être sans coulée de résine et sans nœud, avoir poussé bien droit, lentement et très régulièrement afin que les cernes de croissance soient serrés et surtout réguliers, ce que la rigueur du climat jurassien rendait possible.