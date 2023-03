"Le réchauffement climatique, c’est à cause du Soleil !" : vrai ou faux ?

Le Soleil joue un rôle considérable sur notre climat. Et pour une raison simple : le Soleil apporte 99,9 % de l’énergie que reçoit notre planète.

Dès lors, si l’activité solaire varie, la quantité d’énergie que reçoit notre Terre varie également. Si l’activité solaire augmente, la Terre reçoit davantage d’énergie… et inversement, si elle diminue, alors la Terre en reçoit moins.

Or, l’activité solaire évolue constamment : le Soleil connaît des périodes plus ou moins actives. Sur ces belles images de la NASA, nous voyons la différence entre un Soleil très actif, à gauche, et un Soleil plus calme, à droite.