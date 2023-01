Le réchauffement climatique a des conséquences sur certains brocolis.

Si vous faites la différence entre un brocoli et un chou-fleur uniquement en vous fiant à la couleur de l'aliment, cette astuce ne sera peut-être un jour plus valable. Soumis au dérèglement climatique, certains brocolis pourraient en effet perdre leur teinte verte et ressembler davantage à des choux-fleurs, souligne une récente étude.