Le récap de la semaine : sorties d'albums et d'alliances, concerts à ne pas manquer et les dernières actus musicales

Jam vous accompagne comme toujours pour de nombreux events, ce week-end on retient évidemment le Listen Festival et le Ways Around Festival, mais on a aussi des places à vous offrir pour ce mois d'avril.

Du côté du Botanique, cette fois nous vous proposons deux concerts de qualité : le 6 avril c'est le concert de Billy Nomates, aux vibes de post-punk drôle et engagé. Le 14 avril, c'est Joesef, véritable pépite soul made in Scotland.

Au Reflektor on vous offrait des places pour Julien Granel le 1er avril, et toujours une chance d'en gagner pour le concert plus que complet de Sharko le 15 avril.

On vous emmène aussi en festival avec le BRDCST Festival qui revient à l’Ancienne Belgique pour une 6ème édition. Ça se passe du 7 au 9 avril et l’axe de ce festival hyper éclectique est la découverte musicale.