Le Rebond Ottignies ne veut pas rejoindre la D1 dames… faute de budget

Si le Rebond Ottignies ne souhaite pas rejoindre l’élite, c’est clairement pour des raisons financières, comme le confirme le Président ottintois : "C’est un problème de budget. Pour nous, c’est impossible d’envisager un projet vers le haut niveau, vers la division 1, sans une augmentation du sponsoring. Le budget minimum pour la D1, pour faire un one shot, c’est 50.000 euros. Et pour pérenniser un budget en division 1, je pense qu’il faut trouver encore 100.000 €. Cela ne s’additionne pas, mais c’est 100.000 euros qu’il faut aller chercher. Nous, on veut pérenniser le club et ne pas faire des "one shots". Aujourd’hui, la Division 1, c’est quelque chose qui n’est pas du tout à l’ordre du jour, parce que budgétairement ce n’est pas réalisable".

Ottignies avait déjà évolué un cran au-dessus. Aujourd'hui, le club veut avoir les moyens de ses ambitions avant de passer en D1.

La saison prochaine le Rebond souhaite donc rester en Régionale 1. Et mettre en avant le bien-être de ses membres : "La mission principale du comité, c’est de pouvoir offrir la pratique du basket dans les meilleures conditions, au plus haut niveau, le plus longtemps possible."

Le club ottintois, qui compte 23 équipes et 312 affiliés, veut rester un club familial où chaque membre peut s’épanouir, quel que soit son niveau.