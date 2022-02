Le rebond du secteur de l’intérim se confirme ce début d’année

Comparativement, en Wallonie, où le tissu économique est moins fort, l’impact des cycles économiques est relativement moins marqué. "On a proportionnellement moins d’intérimaires qu’en Flandre et ces effets de l’international sont donc également beaucoup plus lissés. Les entreprises sont aussi plus petites et plus tournées vers le marché local dans une certaine mesure, et donc ça joue un effet, on pourrait dire d’amortisseur quand c’est à la baisse, mais c’est également un peu un frein au redécollage", conclut Arnaud Le Grelle.

Quant à Bruxelles, où il n’y a quasiment plus d’industrie, l’intérim concerne plutôt les cols blancs. Et là aussi, la demande est très forte pour le moment. C’est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu’il y a une forte demande d’emploi et ça veut dire que la croissance économique est là et qu’elle est en train de repartir.