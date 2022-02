Le réalisme atmosphérique d'Edward Hopper

Jusqu'au milieu des années 20, Edward Hopper gagne sa vie comme illustrateur et dessinateur de pub. Il peint le dimanche, pendant ses loisirs et ses voyages en voiture à travers l'Amérique. Il apprend à se défaire de l'influence française et à synthétiser les formes. Il va éclaircir sa palette. Il peint les ports, les marins, les phares.

Il épouse Josephine Verstille Nivison, une artiste rencontrée pendant ses études à New York. Ce sera un mariage houleux, mais uni par l'amour de la culture française et de l'art. Jo va avoir un effet majeur sur lui. Elle sera son unique modèle, même pour des figures masculines. Elle croit dans l'oeuvre de son mari, c'est elle qui le pousse à exposer à ses côtés.

Plus il gagnera en notoriété et en confiance, plus elle perdra confiance en son propre art. Et lui ne s'intéressera pas à son travail, bien au contraire, il aura des mots très méprisants.

Jo allait jusqu'à dire que toutes les toiles qu'ils produisaient ensemble étaient leurs enfants, parce qu'elle estimait y avoir pris autant part, mais les siennes étaient des bâtards ou des morts-nés.