Le réalisateur Raoul Servais est décédé

Le cinéaste a fait don d’une grande partie de ses archives à la Fondation Roi Baudouin. La collection compte plus de deux cents pièces : des travaux graphiques, des celluloïds, des décors, des affiches, des photos et des objets, la première caméra fabriquée à l’aide d’une boîte à cigares et la Palme d’or du festival de Cannes.

Une exposition organisée en 2022 au musée BELvue présentait l’homme et l’œuvre, sa relation à la ville d’Ostende et à ses peintres, ses processus de création et ses thématiques. Le pouvoir et le totalitarisme sont constamment à l’œuvre dans ses films. La résistance contre l’oppression a animé Raoul Servais pendant toute sa vie, lui qui a connu, enfant, la guerre et la misère et s’est employé par l’image à vaincre la nuit.

Le Grand Gaillard est un nouveau court métrage, réalisé en collaboration avec Rudy Pinceel. Il aborde la guerre des tranchées et délivre un message de paix. Esquisses et travaux préparatoires dans l’exposition. La sortie n’est pas encore prévue

Raoul Servais avait reçu un Magritte d’honneur en 2019.

Raoul Servais au micro de Pascal Goffaux.