Le réalisateur Philippe Lacheau revient avec sa comédie "Super-héros malgré lui"

Tout petit, celui que ses parents appelaient "Dindon" en raison de son double "voire triple" menton, savait déjà qu’il voulait faire du cinéma.

"J’ai des images très précises de mes parents sur le canapé, en train de regarder les films de Francis Veber et Pierre Richard, et se marrer. Je les voyais kiffer et je me disais que j’aimerais faire la même chose avec les gens".

Pendant des heures, il se filme avec son copain Julien Arruti, au caméscope. "Des fois, tu perds espoir, les castings sont très rares… Je me baladais avec des montagnes de cassettes que je me débrouillais pour donner à tout le monde, de Michel Field à Dechavanne", se souvient Philippe Lacheau.

Aujourd’hui, la "bande à Fifi", constituée avant d’accéder à la célébrité, reste soudée. Après "Super-héros malgré lui", Philippe Lacheau s’apprête à tourner le deuxième volet d'"Alibi.com". Et pourquoi pas un nouveau "Nicky Larson" ? "On nous le demande énormément, et on a pas mal d’idées en stock", sourit-il.