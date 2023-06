Le réalisateur, le scénariste et le monteur de Close rejoignent l’organisation des Oscars

Lukas Dhont, réalisateur du film Close et lauréat du grand prix du Festival de Cannes 2022, rejoint l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), qui organise chaque année la cérémonie des Oscars, a annoncé le Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) mercredi soir. Il est accompagné du monteur Alain Dessauvage et du scénariste Angelo Tijssens, ainsi que près de 400 autres noms.

Les cinéastes belges ont été nommés sur base de leur contribution à l’industrie cinématographique, précise le VAF. Sur la liste, se trouvent également les réalisateurs Colm Bairéad (The Quiet Girl), Edward Berger (All Quiet on the Western Front) et Santiago Mitre (Argentina 1985), qui a concouru plus tôt cette année avec Lukas Dhont dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international.