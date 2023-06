Le réalisateur Kore-eda questionne la notion de "meurtre éthique" dans "The Third Murder"

À travers The Third Murder, Hirokazu Kore-eda compose un thriller judiciaire brillant, interrogeant avec justesse et finesse les notions de bien et de mal. Le meurtre peut-il être justifié dans certaines circonstances ? Est-il légitime de faire justice soi-même, quand le système mis en place s’avère défaillant ? Ce sont autant de questions soulevées par cette intrigue sombre et sinueuse, semée d’un bout à l’autre de renversements de situation stupéfiants.

Le résultat ? Un film réflexif qui ne laisse assurément pas indifférent, relevé par l’interprétation saisissante de Koji Yakusho.

"The Third Murder", à voir ce jeudi 22 juin sur La Une à 23h05 et disponible pendant 30 jours sur Auvio.