Le réalisateur et acteur Gilles Remiche s'est éteint à l'âge de 44 ans

Le réalisateur et acteur, Gilles Remiche, est décédé à l'âge de 44 ans, indique Le Soir dimanche après-midi. Il venait de recevoir le prix du meilleur second rôle lors de la dernière cérémonie des Magritte pour le film "Une vie démente" des réalisateurs Ann Sirot et Raphaël Balboni.

Gilles Remiche, né en 1979, a été diplômé à l'Université d'East London. Il a d'abord travaillé comme assistant réalisateur avant de passer à la réalisation en 2006 avec son premier film "Marchands de Miracles", un documentaire sur les évangélistes à Kinshasa.