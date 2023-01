Le réalisateur du clip de "Bohemian Rhapsody" de Queen est décédé

Bruce Gowers, le réalisateur derrière ce hit emblématique, mais aussi à l’origine d’autres vidéos de Michael Jackson, Prince, Rush, Journey, Supertramp, etc. est décédé à l’âge de 82 ans.

Le Britannique nous a quittés le 15 janvier à Santa Monica, en Californie, des complications d’une infection respiratoire aiguë, a annoncé sa famille.

"Bohemian Rhapsody" a été filmé en 4 heures seulement aux Elstree Studios de la BBC en novembre 1975 et fut le premier clip à avoir été diffusé dans l’émission Top Of The Pops.

"On savait que c’était un vrai pari et on espérait vraiment le gagner," avait-il déclaré en 2016 au Daily Mail. "Et puis on s’est tous rassemblés autour d’une TV en croisant les doigts et bam ! On y était arrivés, il était diffusé partout".

"Ça a aussi changé la manière dont on percevait la musique : tout le monde a ensuite fait des vidéos et les groupes ont vu leurs revenus et leur position dans les charts augmenter si les clips étaient bons".

La famille a écrit dans un communiqué : "[Gowers] a toujours apporté un enthousiasme, une énergie, une passion et une joie sans limites à son travail."

"Il aimait et était aimé par les équipes avec lesquelles il travaillait et était connu dans le monde entier pour sa générosité en tant que collègue, encourageant et faisant constamment la promotion des personnes talentueuses de son équipe."

"Drôle, irrévérencieux et merveilleusement candide, on se souviendra de lui dans d’innombrables histoires légendaires qui garderont son esprit charmant vivant pendant de nombreuses années. Il était toujours heureux dans la salle de contrôle, sur un bateau aux Bahamas, et bien sûr, à la maison avec les chiens, les amis et la famille."

Gowers a aussi réalisé les clips de "Hot Legs" de Rod Stewart, "I’m Not In Love" de 10cc, "1999" de Prince ou encore "Limelight" et "Tom Sawyer" de Rush.