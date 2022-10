Le réalisateur de "L’étrange Noël de M. Jack" dans un alléchant film d'Halloween produit par Jordan Peele

Décidément, les plateformes de streaming mettent le paquet pour élargir leur catalogue d’offres autour de la fête d’Halloween. Cette fois, on va pouvoir savourer un long-métrage d’animation en stop motion réalisé par Henry Selick, spécialiste de l’animation (L’étrange Noël de M. Jack, Coraline), et écrit et coproduit par Jordan Peele, qui a renouvelé le film de genre à Hollywood (Get out, Us, Nope).

Le pitch ? Deux frères démons (avec les voix de Keegan Michael Key et Jordan Peele lui-même) piègent Kat Elliott (Lyric Ross), une ado perturbée, pour s’évader de l’enfer et atterrir dans le monde des vivants. Et ce sera bien évidemment chaotique et cauchemardesque. L’extrait nous annonce une histoire "de nonne, de démons, de meurtre, d’enfants, de chèvre et de prêtre mort !"

Sortie prévue ce 28 octobre, préparez les toasts sanglants et la soupe au potiron.