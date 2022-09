Le Real Madrid voudrait organiser une rencontre Federer-Nadal au Santiago Bernabéu

Imaginez une rencontre entre deux légendes du tennis devant un public composé de 80.000 personnes. Même dans vos rêves les plus fous vous ne pourriez y penser ! Et pourtant, comme ESPN l’a rapporté et AS a pu le confirmer, ce rêve deviendra peut-être réalité…

L’exhausteur de rêve ? Le Real Madrid ! Le club espagnol voudrait réunir Roger Federer, dont le message de cinq minutes annonçant la fin de sa carrière a ému des milliers de fans, et Rafael Nadal star incontestable du tennis contemporain, pour un match dans l’antre des Merengue, le Stade Santiago Bernabéu, tout juste rénové pour lequel les Madrilènes ont de beaux projets en tête.

Les deux tennismen ont certainement la rivalité la plus importante de l’histoire du tennis : en quinze ans ils se sont affrontés à quarante reprises avec 24 victoires pour l’Espagnol et 16 pour le Suisse.

Après une carrière de 24 ans, le joueur suisse disputera son dernier tournoi officiel dans quelques jours à Londres, à la Laver Cup. Si les vœux du Real Madrid se réalisent, Roger Federer retrouvera le chemin des courts peut-être plus vite que prévu. Plus qu’à voir avec les deux principaux intéressés ce qu’ils en pensent.