Le Real Madrid se fait piéger à Leipzig et subit sa première défaite de la saison (3-2)

Les débats sont équilibrés en deuxième période. Eden Hazard monte à la 76e minute de jeu et met enfin le feu aux poudres, le Brainois adresse une bonne passe tranchante à Asensio qui retrouve Vinicius dans l’axe. Le tir du Brésilien passe juste à côté.

Dans la foulée, Timo Werner vient clouer tout suspense au bout d’une contre-attaque éclair. Le buteur allemand, monté au jeu, est à la conclusion d’un centre de Mohamed Simakan (3-1, 81e). Leipzig fait le gros dos et gère la fin de rencontre, le but sur pénalty de Rodrygo dans les dernières secondes ne changera rien (3-2, 90+4e). Les Roten Bullen, auteurs d’une solide rencontre, font tomber le Real et reviennent à un petit point au classement.

Cela faisait près de six mois que les Madrilènes n’avaient plus été battus en rencontres officielles !