Le Real Madrid se fait peur contre une D4 en Coupe du Roi, Hazard joue 67 minutes sans relief

Opposé à Cacereno, une équipe de D4, en 16e de finale de Coupe du Roi, le Real Madrid s’est fait peur avant de finalement émerger à la 70e sur un exploit personnel salvateur de Rodrygo (0-1).

Mais que ce fut dur pour ces Madrilènes relookés (pas de Vinicius, Benzema, Courtois, Kroos ou Modric notamment) qui ont longtemps été malmenés par ces locaux sans complexes et bien décidés à rendre la vie difficile à l’ogre adverse (31 fautes en tout dans le match!)

Sans idées, bousculés physiquement et surtout dans l’engagement, les hommes de Carlo Ancelotti ont longtemps erré telles des âmes en perdition sur le champ de patates qui servait de terrain à ce 16e de finale.

Heureusement pour eux, le petit poucet de Cacereno, si incisif dans le jeu, s’est montré bien moins percutant, ne parvenant à cadrer qu’un seul tir sur les 90 minutes alors que les espaces dans la défense madrilène étaient, eux, bien présents.

Il semblait donc écrit que, malgré ses difficultés manifestes, le Real Madrid allait parvenir à émerger à un moment, profitant d’une légère baisse de régime pour frapper. Le but est finalement tombé des pieds de Rodrygo, d’un superbe solo dans la surface (69').

Un petit but qui fait le bonheur du Real qui file donc en 8e de finale. Côté belge, pas de Thibaut Courtois, on l’a dit mais bien un Eden Hazard titulaire. Malheureusement pour lui, comme l’ensemble de ses coéquipiers d’ailleurs, il a connu une soirée difficile, décrochant énormément sans parvenir à peser sur le match (24 ballons touchés seulement). Ses quelques déviations étaient, certes, bien senties mais, plus globalement, son rendement aura été insuffisant pour convaincre Carlo Ancelotti de lui offrir plus de temps de jeu. Il a finalement été remplacé après 67 minutes et est sorti la tête assez basse.