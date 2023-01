Le Real Madrid sans Espagnols au coup d’envoi pour la première fois en 121 ans d’histoire

Pour la toute première fois de sa glorieuse histoire, le Real Madrid a aligné un onze de base sans Espagnols samedi soir face à Villarreal. Une nouvelle qui a fait grand bruit dans la presse espagnole, autant que la défaite des Madrilènes au terme de la soirée.

Carlo Ancelotti s’est en effet confié à un onze international pour affronter cette rencontre : Courtois (Belgique), Militao (Brésil), Rüdiger (Allemagne), Alaba (Autriche), Mendy (France), Modric (Croatie), Tchouameni (France), Kroos (Allemagne), Valverde (Uruguay), Benzema (France) et Vinicius (Brésil).

Privé de Dani Carvajal, blessé et donc indisponible, le coach italien a laissé sur le banc six Espagnols : Luis López, Vallejo, Nacho, Asensio, Lucas Vazquez et Ceballos.

En deuxième période, Lucas Vazquez et Asensio sont montés au jeu pour tout de même assurer une présence ibérique durant la rencontre.

Traditionnel réservoir de joueurs pour la 'Roja', le Real Madrid n’avait envoyé que deux joueurs espagnols au Mondial qatari cet hiver : Carvajal et Asensio. En 2021, lors de l’Euro, Luis Enrique n’avait convoqué aucun joueur de Merengues. Preuve que les Blancos manquent cruellement de joueurs locaux de haut niveau dans leurs rangs.