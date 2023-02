Le Real Madrid, sans Courtois forfait de dernière minute, s’incline face à Majorque… le Barça peut s’envoler

Le Real Madrid s’est incliné à Majorque ce dimanche après-midi dans le cadre de la vingtième journée de Liga. Un but rapide, dès la treizième minute, de Nacho Fernandez contre-son-camp a suffi aux Majorquains pour décrocher les trois points. Marco Asensio a eu une énorme opportunité d’inscrire le but égalisateur à l’heure de jeu sur penalty (obtenu par Vinicius) mais il n’est pas parvenu à le convertir. La rencontre s’est conclue sur un petit 1-0, dans une ambiance assez détestable entre les deux équipes, entre provocations, frustrations et contestations.

Les hommes d’Ancelotti réalisent donc une très mauvaise opération, ils possèdent cinq points de retard sur le Barça qui joue ce dimanche soir face à Séville et pourrait donc augmenter son avance à huit unités. La course au titre tournerait alors largement en la faveur des Blaugranas.

Notons aussi le forfait de dernière minute de Thibaut Courtois pour la rencontre face à Majorque. Le Diable a ressenti une gêne à l’adducteur gauche pendant l’échauffement et il passera par la case examens médicaux lundi afin de déterminer la nature de cette gêne. Eden Hazard est également blessé depuis ce samedi.