Le Real Madrid s’offre Naples au terme d’une rencontre indécise et équilibrée

Le Real Madrid a battu le Napoli 2-3 au stade Diego Armando Maradona en Ligue des Champions ce mardi soir. Les Madrilènes sont parvenus à prendre le dessus dans une rencontre très équilibrée, ou les deux équipes se sont rendues coup pour coup.

Ce sont d’abord les Napolitains qui ont ouvert le score grâce à Leo Ostigard après un peu moins d’une vingtaine de minutes de jeu.

Mais la Casa Blanca a fait parler sa frappe offensive avec l’égalisation de Vinicius Junior sur un assist de Jude Bellingham. L’Anglais qui s’est mué en buteur après sa passe décisive quelques minutes plus tard pour donner l’avantage au Real pour la première fois de la rencontre.

C’est sur penalty en début de deuxième période que Naples a égalisé. Un coup de réparation à la suite d’une main un peu malchanceuse de Nacho signalée par le VAR, que Piotr Zielinski s’est chargé de convertir.

Mais une grosse frappe de Federico Valverde à la 78e minute a été déviée par deux joueurs adverses pour finir dans les filets d'Alex Meret. Les Madrilènes reprenaient l’avantage pour ne plus le lâcher.

Avec deux victoires en deux rencontres, le Real se place idéalement dans ce groupe C, suivi par Naples et Braga à trois points et l’Union Berlin sans la moindre unité.