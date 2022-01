Le Real Madrid s’offre la Supercoupe d’Espagne face à Bilbao, Courtois impérial, Hazard sur le banc

Sur papier les Madrilènes, solides leaders en Liga, partent favoris face à Bilbao (9e). Une Supercoupe qui a déjà souri à 11 reprises au Real. Bilbao s’est offert ce titre à 3 reprises.

Si Courtois est bel et bien présent entre les perches madrilènes, Eden Hazard est une nouvelle fois sur le banc. Carlo Ancelotti fait à nouveau confiance à son trio offensif, Rodrygo, Benzema et Vinicius Junior.

Le Real prend rapidement l’ascendant dans cette partie. La domination est madrilène. La première grosse possibilité tombe à la 19e minute. L’insaisissable Karim Benzema décoche une frappe brossée du pied droit. Un ballon cadré qu’Unai Simon détourne en corner. Un coup de coin qui a bien failli donner l’avantage à la bande à Ancelotti. Unai Simon rate sa sortie, Militão, le défenseur du Real vient mettre la tête mais son envoi n’est pas cadré.

Si Courtois passe une première demi-heure tranquille, en revanche ça chauffe devant la cage de Simon. Après Benzema et Militao, c’est Casemiro qui tente sa chance. Le milieu de terrain feinte un centre avant de décocher un tir tendu, une nouvelle fois repoussé par le portier basque.

La pression madrilène est de plus en plus intense. A la 38e, une superbe frappe enroulée de Modric permet aux Galactiques de se mettre sur orbite. C’est le premier but du Croate cette saison avec les Merengues. Modric retente sa chance 3 minutes plus tard mais son tir des 25 mètres ne trouve pas le cadre.

La plus grosse occasion basque tombe juste avant la pause. Le superbe tir du pied droit d’Oihan Sancet est magnifiquement dévié du bout des doigts par Thibaut Courtois. C’est 1-0 à la pause.