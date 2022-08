Le Real Madrid s’impose largement au Celta Vigo, Eden Hazard manque un penalty

Le Real Madrid reçu 6/6! Deuxième déplacement et deuxième victoire pour les Merengue, qui se sont imposés 1-4 au Celta Vigo ce samedi soir. Après une première période poussive lors de laquelle le Real a pris les commandes grâce à un superbe but de Luka Modric (1-2), les Merengue ont profité des espaces laissés par les locaux pour placer des contre-attaques ultra rapides et inscrire deux buts supplémentaires des pieds de Vinicius et Valverde.

Si Thibaut Courtois était une nouvelle fois titulaire, Eden Hazard est lui monté à huit minutes du terme à la place de Vinicius, son concurrent direct qui a une nouvelle fois démontré toutes ses qualités en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Le Belge a pourtant eu l'occasion de se mettre en évidence en fin de partie mais la poisse a visiblement décidé de le poursuivre. 87e minute du match, Benzema est fauché dans le rectangle. L'arbitre indique logiquement le point de penalty. Un penalty dont va se charger le Diable Rouge. Malheureusement, Hazard, qui n'a plus marqué en Liga depuis le 9 mai 2021 (contre Séville), voit sa frapper stoppée par Agustin Marchesin. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.

Orphelins de Casemiro, parti pour plus de 60 millions d'euros du côté de Manchester United, les Merengue ont pu compter sur un énorme Luka Modric. Véritable maestro de cette équipe, le génie croate a parfaitement été épaulé par un Aurélien Tchouaméni qui devrait rapidement faire oublier Casemiro.