Le Real Madrid s'impose face à l'Espanyol, Eden Hazard reste encore sur le banc

Le Real Madrid s'est imposé à domicile face à l'Espanyol Barcelone (3-1) en ouverture de la 25e journée de Liga samedi.

Dominés dès les premières minutes de la rencontre, les Madrilènes craquent après seulement huit minutes de match. Thibaut Courtois ne peut rien faire face à Joselu qui concrétise le troisième tir du match de l'Espanyol (8e).



La réaction du Real ne se fait pas attendre puisque moins d'un quart d'heure après l'ouverture du score, Vinicius Junior plante le but égalisateur après une superbe incursion dans la défense (22e). Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Eder Militao donne l'avantage au Real d'une tête puissante qui rentre dans le but grâce à la barre transversale (39e).



En deuxième période, le Real se montre beaucoup plus dominant mais attend les derniers instants de la rencontre pour définitivement faire le break avec un but d'Asensio (90e+3).



Eden Hazard n'était pas titulaire pour cette rencontre et n'a pas eu droit à la moindre minute de jeu. Thibaut Courtois, de son côté, a tenu sa place entre les perches.



Au classement, le Real Madrid reste deuxième (56 points) derrière le FC Barcelone (1er, 62 pts) et devant l'Atlético de Madrid (3e, 45 pts) qui comptent un match de moins.