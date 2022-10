Le Real Madrid s'impose à Getafe au bout de l'ennui, Hazard de nouveau privé de temps de jeu

Le Real Madrid est reparti de son court déplacement à Getafe (dans la banlieue sud de Madrid) avec les trois points au terme d'une rencontre peu emballante. Privés de Karim Benzema, ménagé avant le Clásico de dimanche prochain, et de Thibaut Courtois, qui souffre d'une sciatique, les Merengue se sont imposés sur le plus petit des scores (0-1) et reprennent la tête de la Liga. Eden Hazard est une fois de plus resté sur le banc durant toute la rencontre, Carlo Ancelotti lui préférant Asensio ou encore... Mariano Diaz.

Les Azulones n'avaient visiblement pas trop envie de jouer au football ce samedi soir, à l'occasion de la 8e journée du championnat espagnol. Regroupés dans leur moitié de terrain pendant la majorité du match, les joueurs de Quique Sánchez Flores n'ont presque rien montré, si ce n'est quelques frappes qui ont eu le mérite de réchauffer Andriy Lunin, remplaçant de Courtois.

L'unique but de la partie, signé Eder Militao sur corner (4'), aura suffi au Real Madrid pour glaner les trois points. Un succès acquis une fois de plus sans Eden Hazard, qui n'est pas monté au jeu. Le capitaine des Diables Rouges n'a plus disputé la moindre minute avec le Real depuis... le 11 septembre dernier (victoire 4-1 face à Mallorca).